سقوط طائرة لشرطة أبوظبي أثناء تأدية الواجب

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بإذن الله، مقدم مدرب طيار “خميس سعيد الهولي”. وملازم طيار “ناصر محمد الراشدي”، وطبيب مدني “شاهد فاروق غلام”، وممرض مدني “جويل قيوي ساكارا مينتو”.





وفارق المغفور لهم الحياة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل. سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.