طرق دبي ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب 3

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في المنطقة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.





وجاء ذلك تنفيذاً لخطة رصف الطرق الداخلية في المناطق السكنية في إمارة دبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وبمتابعة من سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال معالي “مطر محمد الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: “يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية. في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية”.

وأشار إلى أن “مشروع الطرق الداخلية، يبلغ طولها ستة كيلومترات و400 متراً، ويقع المشروع في حدائق محمد بن راشد. محاطًاً بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب، وموتور سيتي والمدينة الرياضية. وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، ويتضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، ومواقف للسيارات، ومحطات للحافلات”.

وأضاف: “يسهم المشروع في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تشييدها مؤخراً. ويخدم أكثر من 4500 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة. لترتفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة. إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان. لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة. ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى”.

وأوضح أن “الهيئة تعتزم في المرحلة القادمة تنفيذ مشروع طرق داخلية في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان. حيث سيجري تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، وتنفيذ أعمال بنية تحتية تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع. وتوفير ممرات المشاة الآمنة، وتسوية مناسيب السكك بين المنازل، كما ستقوم الهيئة برصف طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثانية، بطول 12 كيلومتراً. وتنفيذ مواقف موازية، وأعمال إنارة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب تقييم الطرق الداخلية القائمة البالغ طولها 27 كيلومتراً من الناحية الهندسية، والسلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار”.

وتابع: “كما ستشمل خطة الهيئة لرصف الطرق الداخلية في المناطق الداخلية خلال المرحلة القادمة منطقة ند الشبا 2. وهي منطقة سكنية تحدها ثلاثة طرق رئيسة، هي طريق دبي ـ العين من جهة الغرب، وشارع ند الحمر من جهتي الشرق والجنوب. وشارع المنامة من جهة الشمال”.

وأشار إلى “رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري. وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة. وتوفير مدخلين ومخرجين جديدين، من وإلى شارع المنامة وشارع ند الحمر، لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة”.