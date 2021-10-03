ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس جمهورية رواندا

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الذي يزور الدولة للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 14 لـ “مؤتمر السياسات العالمي” الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

ورحب سموه بالرئيس الرواندي والوفد المرافق مؤكداً الأهمية التي توليها دولة الإمارات للعلاقات مع رواندا والقارة الأفريقية عامة انطلاقاً من قاعدة التعاون والعمل المشترك واستثمار الفرص المتاحة من أجل التنمية والرخاء والسلام للجميع.





وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى محاور “مؤتمر السياسات العالمي” والأهمية التي يمثلها في دعم الازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا.