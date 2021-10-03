بيان من إدارة إكسبو 2020 دبي بشأن رعاية العمال

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أكدت إدارة إكسبو 2020 دبي، أن حماية العمال الذين شاركوا في بناء مواقع الحدث شكلت أولوية قصوى.





وشددت إدارة الحدث العالمي، على أنها وضعت سياسات ومعايير وعمليات عالمية المستوى تحمي وتدعم صحة وسلامة ورفاهية جميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي. وقالت في بيان صدر عنها اليوم: “نحن ملتزمون بالمعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا. ولمقاولينا وسنظل نركز بشدة على العمل معًا للتحسين المستمر”.

وأضاف البيان: “أنجزنا حتى الآن أكثر من 247 مليون ساعة عمل منذ سبتمبر 2015. وخلال تلك السنوات. كانت هناك للأسف ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل..و72 إصابة خطرة حتى الآن. وتُصنف الإصابة الخطرة على أنها أي إصابة تسبب توقفاً عن العمل لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، والتي يمكن أن تتراوح من كسر بسيط إلى علاج ضربة الشمس.

وأشارت إدارة إكسبو 2020 دبي، إلى أن معايير ضمان رعاية العمال ملزمة في كل عقودها، وتراعي القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.والمتطلبات المتبعة في أفضل الممارسات الدولية.إضافة إلى المتطلبات الخاصة في إكسبو 2020. وذكر البيان: معدل تكرار الحوادث (AFR) لدينا هو 0.03. للمقارنة. فإن معدل تكرار حوادث الصحة والسلامة والبيئة في المملكة المتحدة في قطاع البناء هو 0.07.

ولفت البيان إلى أنه: “يجب على جميع المقاولين والأطراف الثالثة الذين نعمل معهم. الامتثال لمعايير الضمان الخاصة بنا وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .وأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات أو قرارات أو توجيهات أخرى صادرة عن السلطات المختصة”.

وأضاف: تتطلب معاييرنا من المقاولين تطوير وتنفيذ خطة عمل خاصة بالطقس تتضمن تفاصيل الترتيبات للعمل بأمان في درجات الحرارة المرتفعة. يُطلب من جميع المقاولين إنشاء محطات طقس معايرة للمشروع. تراقب حد العمل الحراري (TWL). والذي يأخذ في الاعتبار درجة الحرارة ضمن مختلف الظروف. (بقياسها في حالات مقياس ترمومتر مبلل البُصيلة وبمقياس ترمومتر جاف البصيلة،.وبمقياس ترمومتر كروي [globe temperature]) وسرعة الرياح. ويجب أن تتضمن خطط المقاول مستويات إجراءات وترتيبات محددة يتعين اتخاذها على كل مستوى.

وتم تحديد المعايير المحددة حول مرافق الإقامة والصرف الصحي وساعات العمل. ووقت الراحة والحماية من حوادث العمل والمخاطر والأمراض بالتفصيل في معايير ضمان إكسبو 2020