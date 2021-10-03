محمد بن راشد يبدأ جولة لإكسبو دبي بزيارة جناح السعودية

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض إكسبو 2020 دبي في ثاني أيام الحدث العالمي.

وأفاد تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن راشد، بدأ جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، حيث التقى وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان خلال زيارة إلى مقر الجناح الفرنسي في المعرض، وتبادل الشيخ محمد بن راشد، مع الوزير الفرنسي الحديث حول آفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وأهمية الحدث العالمي في صنع مستقبل أفضل.





وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس الماضي، انطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يعد الحدث الأهم في العالم عبر اجتماع 192 دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها، مشيراً إلى أن “هذه اللحظة الدولية التي تصنعها الإمارات تشارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر بأنها جزء من هذا المشروع الحضاري العالمي”.

ولفت إلى أن “دولة الإمارات تدشن اليوم محطة جديدة في مسيرة المستقبل التي ستنطلق بتسارع أكبر من أي وقت مضى، حيث إن كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة الحكيمة”، مؤكداً أن “الإمارات تثبت للعالم أنها دولة على قدر التحديات.. وأنها الأقدر على الخروج من الأزمات عبر خلق الفرص وصنع الأمل.. لتقدم نموذجاً عالمياً مستقبلياً تنموياً”.

وأضاف أن إكسبو 2020 دبي يشكل احتفالية إنسانية بأرقى منجزات الدول وإبداعاتها وابتكاراتها، كما يوفر فضاء لاجتماع العقول والأفكار والخبرات والتجارب الإنسانية.. فيما يعين الحدث العالمي على اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور الثقة بين الشعوب وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية عنوانه السلام والاستقرار والازدهار للجميع، لافتاً إلى أن انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي يعد دفعة قوية لمسيرة التعافي عالمياً لحقبة ما بعد كوفيد-19 ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى والإمكانات والأهداف لما فيه خير البشرية”.

كما أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود الضخمة التي بذلتها الفرق والكوادر الوطنية التي عملت من أجل تحويل إكسبو 2020 دبي إلى تجربة استثنائية تضاف إلى سجل التجارب والإنجازات الإماراتية، بدءاً من المضمون مروراً بمراحل التصميم والبناء، وحتى تجسيدها واقعاً مدهشاً على الأرض.

وقال، إنا أعلنا أن الإمارات ليست دولة وإنما العالم في دولة.. ووعدنا بأن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ إكسبو.. واليوم، نشهد تحقيق هذا الوعد.. فالعالم اليوم على أرضنا.. يقدم لنا أفضل ما لديه ونقدم له أفضل ما لدينا”، مؤكداً أن “الإمارات ستقدم خلال الأشهر المقبلة أجمل تجربة إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عالمية.. والأنظار اليوم على دولة الإمارات والمستقبل سيكون أجمل وأفضل بإذن الله”.

بدوره، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تفتح ذراعيها وقلبها للعالم على أرضها، هذه الأرض التي كانت ملتقى الحضارات والثقافات على مر التاريخ، ونقطة التقاء الشرق والغرب، وموطن التسامح والتعايش منذ القدم.

وقال خلال حضوره افتتاح فعاليات معرض “إكسبو 2020 دبي”، إن “استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الدولي الكبير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تؤكد الثقة العالمية فيها وفي تجربتها التنموية الرائدة وما تجسده من قيم وسياسات وتوجهات تدعو إلى الخير والتنمية والتعاون والسلام”.

وأضاف صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “إن إكسبو 2020 دبي يقف وراءه رجل دولة استثنائي يمتلك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وإرادة صلبة تسمو فوق التحديات، هو أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي واصل الليل بالنهار في قيادة فرق العمل الوطنية المتميزة حتى يخرج هذا الحدث بالصورة التي تشرف دولة الإمارات وشعبها وتليق بصورتها على الساحة الدولية”.

ورحب بالدول المشاركة في المعرض، وتمنى لها التوفيق والنجاح في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، والاستفادة من الحوارات المثمرة التي سيشهدها المعرض لمصلحة التنمية والرخاء فيها، واستكشاف مزيد من الفرص التنموية في المستقبل لمصلحة شعوب العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن مختلف الجنسيات التي شاركت في تنظيم المعرض، مشيراً إلى أنها “مبعث فخر لنا جميعاً”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن معرض إكسبو 2020 دبي حدث وطني غير مسبوق، ولذلك فإن نجاحه مسؤولية وطنية، داعياً أبناء الإمارات والمقيمين وكل الأجهزة في الدولة إلى المشاركة والتعاون، كل في موقعه، كي يخرج المعرض بالصورة التي يتمناها كل إماراتي وعربي وكل محب لدولة الإمارات ومؤمن بتجربتها وما تجسده من معان وقيم ودلالات.