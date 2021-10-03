تراجع شكاوى عملاء الاتصالات خلال 9 أشهر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 22 ألفاً و829 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”. والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. بشأن خدمات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بتراجع 8%.





وأظهرت بيانات للهيئة أمس، أن نصيب “اتصالات” من الشكاوى وصل إلى 12377 شكوى من يناير وحتى سبتمبر. بينما بلغ عدد شكاوى “دو” نحو 10452 شكوى.

وبلغ عدد شكاوى رضا المشتركين عن خدمات “اتصالات ودو” نحو 20 ألف شكوى. استحوذت “اتصالات” على 11119 شكوى منها، مقابل نحو 8897 شكوى لـ”دو”.

وأكد 58.72% من عملاء “اتصالات” رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 19.46% عن عدم رضاهم، وكان 21.82% منهم حيادياً. فيما أكد 67.31% من عملاء “دو” رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 13.36% منهم عن عدم رضاهم، وكانت نسبة 19.32% حيادية.