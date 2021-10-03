منها منع ارتياد الشاطئ.. تدابير الإمارات لمواجهة العاصفة “شاهين”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إحاطة إعلامية اليوم جاهزية الدولة والجهات المعنية لرصد الأحوال الجوية ومتابعة مستجدات الحالة المدارية “شاهين”.

وبحسب” وام”، أعلنت عن عدد من الإجراءات والتدابير ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.





كما ستقوم فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

وتفصيلا أكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جاهزية الدولة والجهات المعنية لرصد الأحوال الجوية ومتابعة المستجدات ..وقال إن دولة الإمارات تتسم بمرونتها العالية عند تعاملها مع كافة التحديات التي قد تمر على المنطقة، وذلك بفضل نهج الاستباقية والخطط المدروسة لإدارة الأزمات باحترافية عالية.

وشدد على دور جميع القطاعات والجهات وجاهزيتها على مدار السنة، للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وذلك بفضل الرصد والمتابعة المستمرة.

وطمأن العامري الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة.

وسرد أهم المعلومات المتعلقة بالحالة المدارية شاهين وتحركاتها وتأثيرها على مناطق الدولة كالتالي: قامت الجهات المعنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة.

ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية “شاهين” في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

ومن المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غد الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر وسيقوم المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد بإعطاء تفاصيل أكثر عنها لاحقاً.

قامت جميع الجهات المعنية بعمليات الرصد والمتابعة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من سبتمبر 2021 حيث دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الجهات المعنية لاجتماع لمناقشة كافة السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الدولة.

كما تم عقد الاجتماع الأول للفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المستوى الثاني والمتعلق بالكوارث الطبيعية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 وذلك لرفع الجاهزية الوطنية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة الجميع.

و تم عقد اجتماع ثاني للفريق اليوم لمتابعة جاهزية كافة الجهات المعنية ومتابعة مستجدات الحالة المدارية وذلك بالتنسيق مع فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي.

وقال العامري: كإجراء استباقي ولضمان سلامة جميع فئات المجتمع، سيتم الإعلان عن عدد من الإجراءات والتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

نوصي جمهورنا الكريم، وتحديداً القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

وحدد أهم الإجراءات المتبعة من قبل الجهات لمتابعة الأوضاع والتنسيق المستمر مع جميع جهات الاختصاص حيث أكد على أهمية سلامة الجمهور وسلامة جميع فئات المجتمع وقال إن جميع الفرق الوطنية والمحلية بجانب الجهات الشرطية، والمرافق الحيوية على جاهزية تامة لمتابعة الأوضاع وإجراء التدابير اللازمة “لضمان صحتكم وسلامتكم”.

كما تم التأكيد على ضمان استمرار الطاقة الكهربائية في المناطق التي قد تتأثر بفعل الحالة المدارية شاهين وخاصة في المستشفيات والمرافق التابعة لها.

وتم التوجيه بإنزال الرافعات الإنشائية وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير قبل بداية تأثير الحالة المدارية، وذلك تجنباً لوقوع أية إصابات لا سمح الله.

وأكدت الهيئة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ..وقال العامري: نود التأكيد بأن سلامة جميع المواطنين والمقيمين هي أولوية أولى لدى قيادتنا الرشيدة وجميع الجهات المعنية بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث كما نؤكد أن جميع الجهات المعنية على درجة عالية من الجاهزية والتأهب.

ندرك مدى وعي مجتمعنا بمخاطر الأحوال الجوية الاستثنائية، والتزامكم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها، سيساهم من تعزيز الجهود الوطنية لاحتواء الظروف الجوية الاستثنائية.

ونهيب بالجميع استقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة في الدولة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة تجنباً للمساءلات القانونية.

وبالنسبة للحالة المدارية على الدولة قال الدكتور محمد العبري المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد إن المركز ومن خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة يطلع بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة المدارية.

كما يعمل الفريق الفني للمركز على قدم وساق وعلى مدار الساعة لتحليل البيانات الجوية ووضع التنبؤات المدروسة بعناية، ونقل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية الأخرى لأخذ الاحتياطات اللازمة والتنسيق فيما بينها لضمان التعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة المدارية.

وبالنسبة للوضع الحالي قال العبري : تمركز الإعصار المداري شاهين شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة يبعد مركز الإعصار 410 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 15 كم/ س بتجاه غرب – شمال غرب ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة.

وفيما يتعلق بالتأثير على الدولة قال إن تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للدولة بدأ من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة وسيصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب من فجر الأحد وقد يصل خلال تلك الفترة إلى 5 أمتار.

ومن بعد ظهر ومساء يوم الأحد القادم الموافق 3 أكتوبر تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية على مدار الساعة ويدعو المركز الجمهور إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه و إتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

وبالنسبة للتعامل مع الحالة منذ بدء تكونها قال إنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوي بالدولة وبفضل جاهزية كافة أجهزة الدولة والتواصل الدائم بينها سيتم التعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس أولويات كافة الجهات المعنية في الدولة. ودعا كافة أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية لمتابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز الوطني للأرصاد على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أي شائعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء كافة المعلومات دائماً من مصادرها الرسمية، كما دعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها .