أصحاب السمو يهنئون رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بيوم الوحدة

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور “فرانك فالتر شتاينماير” رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة يوم الوحدة لبلاده.





وبعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الألماني.

كما بعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى المستشارة الاتحادية الدكتورة “انجيلا ميركل”.