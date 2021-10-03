محمد بن راشد يزور جناح الكويت في إكسبو 2020 دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

زار صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد. جناح دولة الكويت المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي في ثالث أيامه.

ورافقه سموه في الزيارة، الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي، وفق صحيفة “البيان”.





وكان سموه زار المعرض أمس السبت، وحرص على تفقد جانب من أجنحة الدول الخليجية المشاركة في الحدث الضخم. المقام تحت شعار” تواصل العقول وصنع المستقبل”، والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة. إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.