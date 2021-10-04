الإمارات.. استعدادات كبيرة في مدينة العين من أجل مواجهة إعصار “شاهين”

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

كما سيتم أيضاً تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر.





هذا وأعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزيتها على مدار الساعة تأهباً للحالة المدارية “شاهين” عبر تجهيز الفرق الميدانية ووضع الخطط الضرورية وتوفير المعدات والآليات اللازمة لتفادي الاضرار التي تصاحب الحالة الجوية.

وقال فهد المنصوري مدير ادارة الطوارئ واستمرارية الأعمال ببلدية مدينة العين إن البلدية وزعت 65 صهريج مياه ومضخة سحب على 19 موقعاً في مدينة العين، مع توفير 20 معدة ثقيلة موزعة على خمسة مواقع رئيسية في المدينة، بالإضافة إلى تخفيض منسوب مياه بحيرة “مبزرة” مع فتح شبكات تصريف مياه الامطار في المناطق التي ستتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية.

وأوضح المنصوري أن البلدية خصصت 5 فرق للاستجابة تشمل 61 عضواً و856 من القوى العاملة وعدد 126 سيارة و97 من الآلات والمكائن المتخصصة، وذلك لمتابعة بلاغات تجمعات المياه وسقوط الاشجار والمشوهات الاخرى التي يتلقاها مركز الاتصال لاستقبال البلاغات والمكالمات الطارئة على الرقم 993، مع تخصيص رقم واتساب 026788888 للتواصل الآني.

وتتابع ادارة الطوارئ واستمرارية الاعمال بالبلدية الحالة الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية.

وحثت البلدية الجمهور والسائقين على عدم ارتياد أماكن جريان المياه في الاودية والشعاب والتجمعات المائية حفاظاً على سلامتهم.