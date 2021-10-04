الإمارات..قرار هام يتعلق بالتعليم في المناطق المتأثرة من “شاهين”

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم تحويل جميع المدارس والجامعات والمعاهد في المناطق المتوقع تضررها من الحالة المدارية “شاهين” على الإمارات إلى التعليم عن بُعد.





وأوضحت الهيئة، خلال إحاطتها الإعلامية اليوم، أن وزارة الطاقة والبينية التحتية قامت بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة المدارية، مع تأكيد تفعيل خطط الاستجابة للحالات الطارئة المعنية بعمليات تنظيف الأودية ومعابر فتحات تصريف مياه الأمطار.

وأوصت الجمهور بمتابعة المستجدات من المصادر الرسمية والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية حرصاً على السلامة، منوهةً بأهمية التبليغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار، أو أضرار بفعل الحالة المدارية ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.