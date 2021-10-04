الوطني للأرصاد: العاصفة شاهين تحولت إلى منخفض جوي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن العاصفة المدارية “شاهين”، ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي يتحرك جنوباً.





وأضاف أن “المنخفض يصاحبه سحب متوسطة على المناطق الشرقية ومنطقة العين. مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق، ونشاط الرياح على بعض المناطق الشرقية”.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن “البحر شديد الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح من 8-9 أقدام في عمق بحر عمان. ويصل إلى 5 أقدام على الساحل الشرقي من الدولة. ويكون مضطرباً في بحر الخليج العربي وارتفاع الموج من 5 – 7 أقدام”.

وتوقع المركز ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب الدولة في الربع الخالي.