طيران الإمارات تمدد تحالفها مع كانتاس حتى 2028

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركتا طيران الإمارات وكانتاس الجوية الأسترالية المحدودة، ومقرها دبي، اليوم الاثنين، أنهما ستمددان شراكتهما حتى 2028.





وتشمل الشراكة التعاون في شبكة متكاملة مع التنسيق في التسعير والمبيعات والجدولة، بالإضافة إلى نموذج لتقاسم المنافع في أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وبريطانيا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: “مع تعافي كانتاس وطيران الإمارات من التأثير الذي أحدثه كوفيد-19 على أعمالهما. ستستمر الشراكة في تحقيق تحسن مالي لكلتا الشركتين”.

وتشكل التحالف في 2013 في إطار جهود كانتاس لدعم أنشطتها الدولية التي كانت تتكبد خسائر. ليحل محل صفقتها مع الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز”. ومنذ ذلك الحين، سافر أكثر من 13 مليون مسافر على الشبكة المشتركة.