أحمد بن سعيد يفتتح معرض “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتح سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي. فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية.





وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتحت رعاية سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”.

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري، في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي. تحت شعار “في طليعة الاستدامة، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، و61 مؤسسة راعية، و10 أجنحة دول.