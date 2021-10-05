قرارا بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قرار المجلس رقم 36 لسنة 2021.





ويقضي القرار بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، برئاسة “خالد جاسم بن كلبان”. وعضوية “جمال عبدالرحمن المدفع”، نائبا للرئيس، والدكتور “أحمد عبدالعزيز الحداد”. وكل من “خالد أحمد الشيخ مبارك، عيسى ناصر السركال، أحمد محمد بن مسمار”، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”.