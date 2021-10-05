محمد بن راشد يعلن عن إطلاق مهمة جديدة إلى الفضاء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم. عن إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.





وقال صاحب السمو في تغريدة عبر تويتر: “أطلقت الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية. وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم، (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)”.

وتابع: “مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها .. ورحلاتنا مستمرة.. ولدينا مشاريع علماء فضاء .. ورواد فضاء .. ومركبات فضاء .. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية .. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك .. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟”.