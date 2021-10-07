المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكات فضية تذكارية، احتفاءً بالتشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.





ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على الإنجاز التاريخي الخاص للمحطة الأولى في براكة. والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات.

وستسهم محطات براكة، التي تديرها كفاءات إماراتية متخصصة ومؤهلة إلى جانب خبرات عالمية. في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة الرامية إلى الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة. من خلال إنتاج طاقة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وسيطرح المصرف المركزي 500 مسكوكة من الفضة، زنة كلٍ منها 40 غراماً. ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة رسماً للمحطة الأولى في براكة مع كتابة اسم محطات براكة باللغتين العربية والإنجليزية.

أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن شعار دولة الإمارات العربية المتحدة واسم المصرف المركزي باللغتين العربية والإنجليزية.

وسيتم تسليم كافة المسكوكات إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة المالكة والمطورة للمحطات، وفق “وام”. ولن تكون المسكوكات متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.