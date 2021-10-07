حكام الفجيرة وأم القيوين وعجمان يمنحون الموظفين إجازة لزيارة إكسبو

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي” عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمنح موظفي حكومة الفجيرة، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام. لزيارة “إكسبو 2020 دبي”، مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي.





كما وجه صاحب السمو الشيخ “سعود بن راشد المعلا” عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. بمنح موظفي حكومة أم القيوين، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 8 أيام، لزيارة ” إكسبو 2020 دبي”. مع عائلاتهم للمشاركة في إثراء تجارتهم وخبراتهم في الحدث العالمي.

من جهته، وجه صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي” عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. بمنح موظفي حكومة عجمان إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام لزيارة “إكسبو 2020 دبي” مع عائلاتهم. لإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية في هذا الحدث العالمي الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022.