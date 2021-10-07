دبي تكشف عن أول مبنى صفري الانبعاثات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت المدينة المستدامة في دبي، التي تعد أول مشروع مستدام بالكامل في المنطقة، عن أول مبنى صافي صفري انبعاثات الكربون على مستوى العالم.





ويحتضن المبنى الذي يغطي مساحة 50 ألف قدم مربعة، معهد “سي إنستيتيوت”، ذراع البحث والتطوير والتدريب في دايموند ديفيلوبرز.

وتم الكشف عن المبنى المتطور الذي يعتمد أعلى التقنيات خلال معرض “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية، وفق صحيفة “البيان”.

وسيعوض المبنى جميع انبعاثات الكربون المتضمن والناتجة عن عمليات التصميم والبناء والديكور الداخلي، قبل بدء العمليات التشغيلية للمبنى. وسيولد المبنى فور اكتماله أكثر من 300% من متطلبات الطاقة التشغيلية عبر الألواح الشمسية ومرافق إنتاج الغاز الحيوي. التي تستخدم النفايات العضوية في المدينة المستدامة، منها 100% موجهة إلى تغطية المتطلبات التشغيلية.

وسيتم استغلال 150% من فائض الطاقة المتبقي لتعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنقل الموظفين، وتحلية المياه. والمواد والمنتجات المستخدمة في تشغيل المبنى. في حين ستوفر الـ50% المتبقية فائضاً احتياطياً يحول المبنى إلى مبنى إيجابي انبعاثات الطاقة.

ومن خلال تصدير فائض الطاقة إلى المباني المجاورة والمحيطة في المدينة المستدامة. سيحقق المشروع سابقة من خلال تحويل المباني من مبانٍ مستهلكة وملوثة للبيئة إلى مبان منتجة وصديقة للبيئة.