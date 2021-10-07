دخول عاملات المنازل والمربيات مجاناً إلى إكسبو 2020 دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مكتب إكسبو 2020 دبي أن الحدث يتيح الدخول مجاناً ولعدد غير محدود من المرات أمام عاملات المنزل والمربيات. على أن يتم تقديم نسخة من الإقامة مع المهنة عند مكاتب التذاكر الخاصة بالحدث.





وتنضم المربيات وعاملات المنازل إلى الفئات الأخرى التي تتمتع بالدخول المجاني إلى إكسبو 2020، وفق صحيفة “البيان”. والتي تشمل الشباب 6- 17 عاماً، و كبار السن فوق 60 عاماً، والطلاب وأصحاب الهمم “مع مرافق واحد بنصف السعر”.

وبهذه الخطوة، يمكن لعاملات المنازل والمربيات الاستمتاع مجاناً بما يزخر به الحدث من فعاليات وأنشطة ومرافق متنوعة. تحاكي رحلة السفر بين كافة دول العالم في مكان واحد وبأجواء احتفالية وترفيهية رائعة.