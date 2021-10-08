الإمارات.. إطلاق استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلنت الإمارات عن إطلاق مبادرتها الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تويتر: “أعلنت الإمارات اليوم عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ..نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه..و الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي”.





إلى ذلك قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: “أطلقنا اليوم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050 .. حريصون على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، والمساهمة في خير البشرية”.