حاكم دبي: أصعب اللحظات وداع من كان سببا في وجودك.. وسببا في وجود وطنك

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نشر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو قصير على تويتر، بمناسبة ذكرى وفاة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم الثامن لإمارة دبي.

ووثق الفيديو لحظات من حياة الراحل، مشيداً بإنجازاته الكبيرة في إنشاء إمارة دبي التي أشرف على بنائها بنفسه.





ووصف محمد بن راشد وفاة والده بأنها من أصعب اللحظات في حياته. حيث علق على الفيديو قائلاً “من أصعب اللحظات وداع من كان سبباً في وجودك .. وسبباً في وجود وطنك”.

وكان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الحاكم الثامن لإمارة دبي. وتولى منصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها حتى وفاته يوم 7 أكتوبر 1990.