محمد بن راشد: نجحنا في الماضي وسننجح في المستقبل

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أن الإمارات كما نجحت في الماضي في ملحمة المجد والعز ستنجح في المستقبل.





وقال سموه عبر حسابه على إنستغرام، ضمن وسم ومضات قيادية: “قلت لكم في الماضي أننا سننجح. وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل والحضور. وعلى التواصل والتفاعل والتعايش والتعاون مع الآخرين في كل الثقافات، نعم كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل”.

وحققت دولة الإمارات إنجازات ضخمة تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات. بفضل النهج القيادي لصاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”.