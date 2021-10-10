مكتوم بن محمد يوجه بضرورة الالتزام بالمنهجية الجديدة لحكومة الإمارات 

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بفريق الهيئة الاتحادية للضرائب واطلع على سير العمل في الهيئة.

ووجه سموه بضرورة الالتزام بالمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات في تطوير نموذج عمل وخدمات الهيئة لتحقيق الريادة في عملها، والمساهمة في جعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً.





وقال عبر تويتر التقيت بفريق الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على سير العمل في الهيئة ومشاريعها الاستراتيجية. وجهنا بضرورة الالتزام بالمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات في تطوير نموذج عمل وخدمات الهيئة لتحقيق الريادة في عملها، والمساهمة في جعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً.