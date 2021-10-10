دبي تواصل استقبال أثرياء العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تشهد إمارة دبي تدفقات قوية للأجانب، خصوصاً من أصحاب الثروات الفائقة، خلال الأشهر الأخيرة.





وذكرت صحيفة “كورييه انترناسيونال” الفرنسية، في تقرير لها، أن دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة تدفقاً بأعداد كبيرة من جانب أثرياء العالم. بغية الإقامة فيها بشكل دائم مع عائلاتهم، للاستفادة من مميزات مغرية عدة. تتيحها دبي في الوقت الحاضر، ومنها خيارات الإقامة لفترات زمنية طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لبعض فئات الوافدين”.

وأضافت: “كما تتميز بوفرة العقارات الفاخرة التي تلبي للأثرياء احتياجاتهم من وسائل الرفاهية ذات الفخامة البالغة. ونجاح دبي في التعامل مع جائحة كوفيد 19 واحتوائها، وذلك من خلال برنامج تطعيم سكانها باللقاحات المضادة للجائحة”.

وذكرت الصحيفة أن “توافد أثرياء العالم على دبي في الوقت الراهن قد انعكس بالإيجاب على سوق العقارات في الإمارة. خصوصاً العقارات الفاخرة، والتي تمر حالياً بمرحلة انتعاش لافت”.

وأضافت أن “شركات الوساطة في بيع العقارات الفاخرة بدبي تشهد حالياً ارتفاعاً في مستويات الطلب، على نحو يندر تكراره”.