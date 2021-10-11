نائب رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول وكذلك سفراء غير مقيمين لدى الدولة في مقر “إكسبو 2020 دبي”، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وغرد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر “تويتر”: محمد بن راشد يتسلم، بحضور حمدان ومكتوم بن محمد، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك سفراء غير مقيمين لدى الدولة، وذلك خلال استقبالهم في مقر إكسبو 2020 دبي”.





وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استقبل، السبت، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور عارف علوي، بحضور حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك في مقر “إكسبو”.