عدد زوار إكسبو 2020 دبي يصل إلى 411.768

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت “شونا ماكغي”، نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً في أعداد الزوار.





وبلغ عدد الزيارات 411,768 ألف زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول إكسبو دولي يقام في بلد عربي. والأول في من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقالت “ماكغي” إن “الأرقام المسجلة في الوقت الحالي تعتبر رائعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة”. وأنه “مع تحسن الطقس وبلوغ الموسم السياحي أوجه سيرتفع عدد الزيارات إلى مستويات أكبر”.

وينتمي الزوار إلى 175 جنسية مختلفة، وكان واحد من بين كل ثلاثة زائرين سائحاً أجنبياً من غير المقيمين في الدولة.