أصحاب السمو يهنئون ملك إسبانيا باليوم الوطني لبلاده

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى الملك “فيليب السادس”، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.





كما بعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك “فيليب السادس”.

كما أرسل صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي “بيدرو سانشيز”، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.