محمد بن راشد: الإمارات بلد الجميع وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة للشباب العربي. أكد فيها أن الإمارات بلد وبيت الجميع، وأن تجربتها ستبقى متاحة للجميع.





وجاءت تصريحات سموه بعد دراسة عن الشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح “أصداء بي سي دبليو”.

وكشفت الدراسة أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي، متفوقة على أميركا وكندا. وبقية دول العالم التي تشكل قبلة للشباب بشكل عام.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: “أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً. لصالح أصداء بي سي دبليو، أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي. تليها الولايات المتحدة 19% ثم كندا 15%”.

وأضاف: “نحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع.. وبيت الجميع.. وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع.. وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع”.