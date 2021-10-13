الإمارات البلد المفضل عند الشباب العربي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اختار الشباب العربي، للعام العاشر على التوالي، دولة الإمارات كبلد يتمنى العيش فيه ويريد لبلدانه أن تقتدي به. وفق استطلاع “أصداء بي سي دبليو” الثالث عشر لرأي الشباب العربي، الذي صدر اليوم.





وشمل الاستطلاع، الذي تجريه شركة “بي إس بي إنسايتس” المتخصصة في التحليل والدراسات الاستراتيجية العالمية. هذا العام 3,400 مواطناً عربياً تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في 50 مدينة. عبر 17 دولة خلال الفترة الممتدة بين 6 و30 يونيو 2021. وتوزعت عينة الاستطلاع بالتساوي بين الرجال والنساء.

واختار حوالي نصف الشباب العربي، 47%، دولة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش، وهو أكثر من ضعف العدد الذي اختار الولايات المتحدة. التي جاءت في المرتبة الثانية بحسب الاستطلاع.

وقال 46% منهم إن الإمارات هي الدولة التي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. تلتها الولايات المتحدة 28%، ثم كندا وألمانيا بنسبة 12% لكل منهما، وفرنسا 11%.

وأشار حوالي ثلث الشباب العربي إلى اقتصاد البلد المتنامي وما يوفره من فرص واسعة. بينما احتلت عوامل البيئة النظيفة والأمن والسلامة وحزم الرواتب السخية مرتبة متقدمة بين الأسباب التي ذكرها الشباب العربي.