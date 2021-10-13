الإمارات تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 350,115 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهمت الفحوصات في الكشف عن 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,026 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,115 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 174 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” ليصبح مجموع حالات الشفاء 731,469 حالة.