حمدان بن محمد يوجه الشكر لعائلة “فيجيت فيجايان”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. أن عائلة “فيجيت فيجايان” جسدت أروع مواقف الإنسانية في دبي، حيث قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين. لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية.





وقال سموه عبر تويتر: “وصلني خبر يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة فيجيت فيجايان. التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية. وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى. رحم الله الطفل فيفان، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة”.

وأضاف سموه: “أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني”.