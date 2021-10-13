المزروعي: استكمال الربط بين الفجيرة والغويفات العام المقبل

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، عن تخطيط دولة الإمارات لاستكمال قطاعات السكك الحديدية الوطنية من الفجيرة إلى الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية، بحلول نهاية عام 2022.

وبحسب “سبق”، قال المزروعي لصحيفة “ذا ناشيونال”: سنكمل الربط من الفجيرة إلى الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية بنهاية العام المقبل.





وقال المزروعي إن المملكة “تعمل بجد” على أجزاء من شبكة السكك الحديدية الوطنية الخاصة بها.

وأضاف: “نحن نتطلع إلى الارتباط بين مشغلي “السكك الحديدية”. ونأمل أن نتمكن معاً من إنشاء هذا الربط في أقرب وقت ممكن. دون تقديم جدول زمني للربط بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.