الإمارات توقع مع السنغال مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي سنغالي مشترك. بحضور فخامة “ماكي صال” رئيس جمهورية السنغال، على هامش منتدى الأعمال السنغالي الذي عقد في جناح موانئ دبي في “إكسبو 2020”.





وقع الاتفاقية من جانب الدولة سعادة “عبدالله محمد المزروعي” رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ومن الجانب السنغالي “بابا تراوري واليمان لام” عن اتحاد نقابات أصحاب العمل بالسنغال.

وأكد “المزروعي” اهتمام أصحاب الأعمال الإماراتيين من خلال هذا المجلس بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السنغال.

ولفت، وفق “وام”، إلى حرص غرف الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

وأضاف أن “غرف الدولة على استعداد لمساعدة أصحاب الأعمال والمستثمرين من السنغال الراغبين في إنشاء مشاريع مباشرة أو مشتركة في الإمارات. فضلاً عن دعمها للاستثمارات والشراكات الناجحة القائمة بين الشركات الإماراتية والسنغالية”.