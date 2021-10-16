الإمارات.. عقوبة جريمة إتلاف مال الغير وتعطيله

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة جريمة إتلاف مال الغير وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 424 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس. مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.





وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام. أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.