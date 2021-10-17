تشكل ضباب وتدني الرؤية على مناطق متفرقة من البلاد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت مناطق متفرقة من البلاد، صباح اليوم بين الساعة 00:01 إلى الساعة 08:30، تشكل ضباب كثيف وخفيف، أدى إلى تدني الرؤية.





وبحسب صحيفة “البيان”، شهدت مناطق مطار آل مكتوم الدولي بدبي وعلى طريق الوثبة – الختم بأبوظبي. ومنطقة الحمرية بالشارقة وشارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين ومناطق متفرقة من عجمان، تشكل ضباب بين خفيف وكثيف.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في دمثة في العين، الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، أمس، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور. بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وذلك من الساعة 00:01 إلى الساعة 08:30 من صباح اليوم الأحد.