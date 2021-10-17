أدنوك للحفر تنضم إلى مؤشرات فوتسي العالمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة أدنوك للحفر الذي تم تشكيله مؤخراً.





وتم خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية العام 2022، وخطة خمسية طموحة لنمو أعمال أدنوك للحفر للفترة من 2022 إلى 2026.

وحدد المجلس أهدافاً طموحة لتعزيز سجل الشركة المتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة ووضع خارطة طريق للاستدامة في عملياتها.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة أدنوك للحفر في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهم الشركة. وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر الإدراج الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق.

وأكدت أدنوك للحفر ثقتها الكبيرة بالقرارات الرئيسية المتعلقة بنمو وتعزيز الأعمال التي تم التوصل إليها في الاجتماع.

كما رحبت بإدراج الشركة في ثلاثة مؤشرات عالمية هي مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. ومؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر فوتسي القياسي العالمي.

وتعتبر هذه المؤشرات، التابعة لمؤشر فوتسي راسل” العالمية، مراجع معيارية يستخدمها المستثمرون حول العالم. لقياس أداء الاستثمار وتكوين المَحافظ الاستثمارية المالية.

وتم إدراج أدنوك للحفر في هذه المؤشرات العالمية الرئيسية بعد استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات.