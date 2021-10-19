وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات تطلق جائزتين دوليتين من إكسبو

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن إطلاق جائزتين دوليتين بقيمة 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما.الأولى جائزة دولية تعنى بالأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والثانية جائزة دولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وتهدف الجائزتان إلى تشجيع الأبحاث والمبادرات الموجهة لقطاع الموهبة وإبراز تلك الجهود المدرسية.

كما أعلن معاليه عن تدشين أول منصة عالمية لرعاية الموهوبين من خلال المركز العالمي للموهوبين الذي تنفذه مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي حسين الحمادي في افتتاح المؤتمر الدولي للموهوبين الذي تحتضنه أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي.