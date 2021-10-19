أول عمليتين جراحيتين بالروبوت للتبرع بالكلى في دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وميديكلينيك الشرق الأوسط، إتمام أول عمليات تبرع بالكلى. بواسطة الروبوت في دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح، لمريضين في ميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي.

وتم إجراء العمليتين الجراحيتين لاستئصال الكلى السليمة من متبرعين أحياء، واستمرت كل عملية منهما نحو 3 ساعات. باستخدام أحدث منظومات “دافنشي” الجراحية، التي تعتمد على أذرع روبوتية صغيرة تحاكي براعة يد الجراح الطبيعية.

وبهذا الإنجاز، تعزز دبي مكانتها في مجال الابتكار الطبي، واكتشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية في المستقبل.