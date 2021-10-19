اعتماد إشعار مخالفات المواقف إلكترونياً بدلاً من الورقية في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنه سيتم بدءاً من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021. إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وإصدارها بطريقة إلكترونية فقط، عبر الرسائل النصية، التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة.

ووفق صحيفة “البيان”، تدعم هذه المبادرة مسيرة التحول الرقمي في خدمات مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية. تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة.

ودعا مركز النقل المتكامل الجمهور إلى ضرورة التأكد من أن بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم. تحتوي على أرقام الهواتف الصحيحة لهم بما يضمن استلامهم لأي إشعار للمخالفات المتعلقة بخدمات المواقف العامة على هواتفهم. ليمكنّهم ذلك من الاستفادة من خصم المخالفة بنسبة 25% في حال تم سدادها خلال 30 يوماً من إصدارها.