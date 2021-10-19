الإمارات تجري 327,338 فحصاً جديداً خلال يوم

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 327,338 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 738,812 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,122 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 157 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,595 حالة.