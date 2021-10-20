الكشف عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الثلاثاء، حول مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل، ليتم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 80 بالمائة على ألا يتجاوز مجموع الحضور 60 شخص، بالإضافة إلى تحديد 10 أشخاص كحد أقصى لتقديم خدمات الضيافة.

وقالت الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية، إنه على مدى عامين من أزمة كوفيد 19 التي اجتاحت دول العالم وعصفت بالعديد من التحديات، إلا أن هذه التحديات كانت بمثابة فرص لتثبت دولة الإمارات للعالم مدى جاهزيتها وقدرتها في تخطي الأصعب.

وأكدت أن النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات لم يعد مثالاً يحتذى به فقط، بل هو تجربة فريدة من نوعها تُدرس وتعلم، لكيفية تبني فرصاً استباقية أفضل لتجنب نسبة كبيرة من المخاطر.

وأضافت أن منهجية دولة الإمارات ومدى نجاحها كانت تعكس مفهوم وأسلوب عمل المؤسسات في الدولة وفق منظومة متناغمة ومتوافقة لإدارة كافة التحديات والمخاطر بمرونة عالية وجاهزية متمكنة.

وتابعت الهيئة: “نفتخر بالدور المجتمعي في تعزيز الجهود وخاصة مساهمته في نجاح استراتيجية توسيع نطاق الفحوصات، فقد شارفنا على الوصول إلى 90 مليون فحص على مستوى الدولة”.

وأوضحت الهيئة أن المستهدفات التي تم تحقيقها من قبل القطاع الصحي جاءت وفق استراتيجيات وخطط مكنته من احتواء عدد حالات الإصابة والوفيات والانخفاض الملحوظ الذي نشهده خلال الفترة الراهنة.

وأكدت أن دراسة الوضع الوبائي في الدولة مستمر بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، ولضمان صحة وسلامة المجتمع، وأن التزامنا جميعاً بتطبيق القرارات والبروتوكولات المعلن عنها، سيساهم في تسريع وتيرة التعافي للعودة للحياة الطبيعية الجديدة.

هذا وأكدت الهيئة أيضاً: “نؤمن بأن رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها في مرحلة التعافي تأتي بثمارها اليوم في ظل الانفتاح التدريجي تزامناً مع تضافر الجهود الوطنية لاحتواء الجائحة، ومع العودة للحياة الطبيعية الجديدة تدريجياً، نعلن اليوم عن تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل”.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 80 بالمائة على ألا يتجاوز مجموع الحضور 60 شخص، بالإضافة إلى تحديد 10 أشخاص كحد أقصى لتقديم خدمات الضيافة، كما يسمح بحضور المناسبة للحاصلين على اللقاح الذين أكملوا 14 يوماً، بالإضافة إلى استيفائهم شروط المرور الأخضر وإبرازه في تطبيق الحصن، وذلك حسب بروتوكول الجرعة الثالثة الخاصة بنوع اللقاح والبروتوكولات المعتمدة المصاحبة لها.

وتابعت أنه يتوجب على الجميع إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز 48 ساعة من موعد المناسبة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشمل أيضاً عدداً من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الحضور ومنها قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، واستمرار تعقيم وتطهير الأماكن مع ضرورة وجود أدوات التعقيم متوفرة للحضور.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تنظيم عملية الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام، وننصح بالاستعانة بالحواجز لتنظيم عمليتي الدخول والخروج.

وشددت على تقديم التحية من دون المصافحة أو العناق، وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي للمسافة متر ونصف المتر طوال الوقت، بجانب السماح لعدد 10 أشخاص بحد أقصى بالجلوس على الطاولة الواحدة.