الإمارات تصل إلى الرقمنة الشاملة بحلول 2025

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قال “محمد الزرعوني”، نائب مدير عام قطاع المعلومات والحكومة الرقمية، لدى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. إن التحول الرقمي الشامل في الإمارات سوف يتم عبر 64 مبادرة صنفت ضمن 6 محاور رئيسة.

وذكر أن المحاور تشمل البنية التحتية عالية المستوى، وبناء الممكنات الرقمية المشتركة، وتطوير منصة رقمية موحدة. وزيادة المشاركة والتواصل والتوعية، ووضع قوانين وسياسات موحدة جاهزة للعصر الرقمي، وبناء القدرات والكفاءات.

وأشار “الزرعوني”، على هامش مشاركة الهيئة في “جيتكس 2021″، إلى أن “الحكومة الرقمية DGov ليس مجرد شعار، بل عنوان مرحلة. لا تسدل الستار على عهد سابق، بل تبني عليه من خلال إعادة هندسة الخدمات الداخلية، ويستمد منه الزخم والبوصلة”.

وأوضح، وفق صحيفة “البيان”، أن “عدد الجهات الحكومية الاتحادية، التي تستخدم منصة بلوك تشين. يصل اليوم إلى 6 جهات مع وجود خطط لشمل بعض الجهات المحلية في الفترة المقبلة”.

وأفاد بأن “عدد الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة الاتحادية في الإمارات يصل اليوم إلى 1400 خدمة، منها 400 خدمة ذات أولوية”.