أبوظبي.. الصحة تطور أداة رائدة للتنبؤ الوبائي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن تطوير أداة رائدة للتنبؤ الوبائي، تعزيزاً لسلامة زوار إكسبو 2020.

وذكرت صحيفة “البيان”، أن جامعة خليفة طورت الأداة، بالتعاون مع كل من دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وتهدف أداة التنبؤ الوبائي إلى تقييم سيناريوهات محاكاة يتم وضعها وفق معلومات تستند إلى العدد المتوقع للزوار. وكافة المعلومات الحالية المتوفرة عن كوفيد-19.

كما تستخدم البيانات والمعلومات الوبائية الرئيسية، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب التي اكتسبتها أبوظبي في هذا المجال.