محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد في إكسبو دبي

بسام محمد - خاص – دوت الخليج

التقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، في إكسبو 2020 دبي.

ونشر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد”، صورتين للقاء، وعلق عليهما في تغريدة عبر تويتر. قائلاً: “خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو 2020”.

وأضاف: “لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها”.