51 ألف درهم و12 نقطة مرورية مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حثت شرطة أبو ظبي سائقي السيارات على الانتباه من مخاطر الانشغال بغير الطريق وبخاصة عند الإشارات الضوئية و التقاطعات.

ونصحت شرطة أبو ظبي السائقين بالتركيز على مسار الطريق، منبهة من الانحراف المفاجئ بسبب الملهيات. مثل استخدام الهاتف والتفات السائق للتحدث إلى مرافقه.

ودعت بدورها إلى الاهتمام بالإشارات و علامات الطريق وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها.

وأوضحت أن القانون رقم (5) لسنة 2020م ينص على أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء. هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم.

والقيمة المالية لفك حجز المركبة هي 50,000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف. لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.