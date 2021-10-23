51 ألف درهم و12 نقطة مرورية لمن يتجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

شددت شرطة أبوظبي على خطورة انشغال السائق بأمور غير الطريق، أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية.

وحثت السائقين على ضرورة التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة. بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه. وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث. موضحة، وفق صحيفة “البيان”، أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

وذكرت أن القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء. هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم. بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة. على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.