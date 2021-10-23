حملة الإمارات للتطعيم تقدم 583 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام 2021.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. ودعم صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومتابعة سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونجحت الحملة في إعطاء 583 مليوناً و240 ألفاً و876 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال 8 سنوات. لأكثر من 102 مليون طفل باكستاني.

وكان صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، قدم منذ عام 2011 مبلغ 250 مليون دولار أميركي. مساهمة من سموه في الجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال. وبخاصة في الدول المستهدف بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.