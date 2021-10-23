السيطرة على حريق نشب في شقة بدبي مارينا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، على حريق نشب فجر اليوم في شقة في الطابق التاسع. وامتد إلى الطابق 15 في مبنى مارينا دايموند 2 في منطقة دبي مارينا.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 3:58 من صباح اليوم. يفيد بوقوع حادث حريق في مبنى مارينا دايموند 2 في منطقة دبي مارينا. وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص”.

وأضاف: “عند الوصول في الساعة 4:01، بزمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبين أن الحادث نتج عن حريق في الشقة الحادية عشر. وامتد من الطابق التاسع إلى الطابق الخامس عشر. لتنفذ فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء لجميع المحصورين بدون تسجيل أي إصابة، مع مباشرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة”.

وتابع: “عند الساعة 4:10 تم تحريك مركزي إطفاء وإنقاذ شهداء الإمارات والبرشاء، للقيام بعمليات الدعم والإسناد. وفي تمام الساعة 5:24 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات”.

وتم توفير مساكن مؤقتة لأصحاب الشقق المتضررة في المبنى، وفق صحيفة “البيان”. وذلك عن طريق مركز الأزمات والكوارث التابع للقيادة العامة لشرطة دبي