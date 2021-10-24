جون سينا مروجاً لزيارة أبوظبي: “الوقت قد حان”

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ضمن حملتها الترويجية “الوقت قد حان” إلى المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة العاصمة الإماراتية واستكشاف معالمها الطبيعية وتجاربها الاستثنائية.

كما أعلنت تعاونها مع نجم السينما وحلبات المصارعة العالمية جون سينا ضمن الحملة. من خلال فيلم جديد تم إطلاقه اليوم، يكون فيه جون سينا مسافراً على متن طائرته، ثم يقرر فجأة التخلي عن رحلته عندما قرأ عما يحظى بها السياح في أبوظبي، مؤكداً أن “الوقت قد حان” لزيارتها الآن.

وتكون المفاجأة عندما يبادر سينا إلى القفز بالمظلة من الطائرة، محلقاً أثناء سباحته في الهواء فوق أهم معالم الوجهة السياحية قبل الهبوط فوق سطح متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية الأيقونية. ويقدم الفيلم إطلالة بانورامية لرحلة سينا عبر المناظر الطبيعية الخلابة، ومواقع الجذب السياحي العالمية، والمنشآت والبرامج الترفيهية المذهلة في الإمارة.

وتشكل أبوظبي وجهة مفضلة لتمضية عطلات لا تنسى، وتحتضن عالماً متكاملاً من التجارب المبهرة للزوار الباحثين عن مغامرات ورحلات فريدة، من الانطلاق في جولات عبر الكثبان الرملية الشاهقة في الصحراء، والاستسلام للراحة والاسترخاء على شواطئها الرملية النقية، إلى استكشاف مشهدها الفني والثقافي المعاصر النابض بالحياة، والاستمتاع بباقة متنوعة من أفضل فنون الترفيه العائلي ومعالم الجذب السياحي والمتنزهات الترفيهية العالمية.